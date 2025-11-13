living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025

13
NOVEMBER
2025
النهار: مسعى فرنسي لتثبيت آلية وقف النار... عون "يبرّئ" الحزب في جنوب الليطاني

 

 

 

 

الأخبار: إنتخابات العراق: السوداني يتقدم ولا يحسم
أميركا تطلب ولبنان يدقق في هوية كل من يصرف ألف دولار
حزب الله: إنذار أول للجميع
"سوليدر" جديدة في الديمان

 

 

 

الجمهورية: عون طرحنا التفاوض وننتظر الرد
لوجاندر تبحث التهدئة من الرؤساء الثلاثة

 

 

 


الديار: عون يفضح لبنانيين يُشوّهون صورة وطنهم في الخارج: يبخّون السمّ ولا يرحمون أنفسهم!
لبنان ينتظر ردّ «اسرائيل» على خيار «التفاوض»
الانتخابات في مهبّ الريح بعد استعار معركة «المغتربين»

 

 

 

اللواء: عون ينتظر الردّ الإسرائيلي ويفترق عن منطق الحزب
وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده.. والاحتلال يعرض بيع أراضٍ في الجنوب

 

 

 

البناء: الانتخابات العراقية: السوداني أولا والتنسيقي بيضة القبان وغياب نواب التغيير | القاهرة وأنقرة: ربط القوة الدولية والقرار الأممي حول غزة بالدولة الفلسطينية | عون: الانتخابات في موعدها… ولم نتسلم أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض

 

 

 

 

l'orient le jour: Paris réaffirme sa présence : Anne-Claire Legendre dépêchée au Liban

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: روبيو: نشر قوة دولية في غزة أمر حاسم للسماح بدخول مزيد من المساعدات

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون:لم نتسلم رداً على «التفاوض» ومنطق القوة لم يعد ينفع

