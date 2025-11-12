وفد روابط التعليم الرسمي في لبنان يلتقي النائب أسعد درغام

A + A -

استقبل النائب أسعد درغام وفدًا من روابط التعليم الرسمي في لبنان (الثانوي، المهني، الأساسي)، بحضور رئيس المكتب التربوي في التيار الأستاذ رودولف عبود، ومنسّق التعليم المهني بول بدرا، وعدد من الأساتذة الممثلين للروابط، في مقر التيار في ميرنا الشالوحي.

وقد سلّم الوفد النائب درغام مذكرة مطلبية تحت عنوان “إنقاذ التعليم الرسمي والأساتذة والمدرسين”، عرضت أبرز التحديات التي يواجهها القطاع التربوي الرسمي في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وما نتج عنها من تراجع في أوضاع الأساتذة وصعوبة في استمرار العملية التعليمية.

بدوره، أكّد النائب أسعد درغام دعمه الكامل لمطالب الأساتذة المحقة، مؤكدا الوقوف الى جانبهم في معركتهم للحفاظ على كرامة المعلّم واستمرارية المدرسة الرسمية.