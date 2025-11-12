بالصورة - فنّان لبناني قدير يحصل على وسام الاستحقاق اللبناني الفضي!

A + A -

كرم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال احتفال أقيم بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الفنان صلاح تيزاني-أبو سليم وقلده وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف، تقديرا لعطاءاته ولتاريخه الفني الكبير الذي ادخل الفرح والبهجة الى وجوه اللبنانيين وقلوبهم وهو الذي رافقهم لاجيال منذ بداية التلفزيون في الخمسينات في القرن الماضي من خلال اعمال فنية في الإذاعة والمسرح والتلفزيون.

حضر الاحتفال الى الفنان "أبو سليم" نقيب الممثلين في لبنان السيد نعمة بدوي وعدد من أعضاء مجلس النقابة والفنانين الذين شكروا الرئيس عون على مبادرته.

وبعد تقليده الوسام، قال الرئيس عون: "لقاؤنا اليوم شئته مناسبةٍ مفعمةٍ بالعرفان، لتكريم قامةً لبنانية أصيلة، راسخةً في وجدان اللبنانيين، الفنان الكبير صلاح تيزاني – أبو سليم، الذي لم يكن مجرد ممثلٍ أو مخرجٍ أو نجمٍ من نجوم الزمن الجميل، بل مدرسةً متكاملة في الأخلاق والفن والالتزام، وركنًا من أركان الذاكرة الجماعية اللبنانية."

أضاف: "يا أبا سليم، منذ أن أطللت على الناس من خلال شاشة التلفزيون اللبناني في بداياته، أدخلت إلى كل بيت لبناني ضحكةً دافئةً وبسمةً صافيةً. كنتَ من أوائل من جعلوا الفن الشعبي فناً راقياً، يجمع بين البساطة والعمق، وبين النقد الاجتماعي والدعابة الذكية. كنتَ في زمنٍ كانت فيه الكلمةُ تُقالُ بصدقٍ، والضحكةُ تُطلَقُ من القلب. ومع كل ما قدّمتَه عبر العقود، من مسرحٍ وتلفزيونٍ وإذاعةٍ وسينما، كنتَ دائمًا صوتًا للحبّ والفرح، ووجهًا من وجوه لبنان المشرقة."

وتابع: "إنّ أعمالك التي تربّت عليها أجيالٌ من اللبنانيين، من برنامج "أبو سليم" الشهير إلى عشرات الأعمال الكوميدية والاجتماعية، لم تكن مجرّد ترفيهٍ، بل تربيةً فنيةً وأخلاقيةً وثقافيةً. لقد علّمتنا، من خلال فنك، أن الضحك لا يعني الاستخفاف، وأن الفن الأصيل لا يموت. بقيتَ حارسًا للذاكرة الجميلة، وفي كل محطة من حياتك كنتَ تنحاز إلى البساطة، إلى الناس العاديين، إلى قيم الخير والمحبة."

وختم بالقول: "إننا إذ نكرّمك اليوم، إنما نكرّم من خلالك جيلاً من الروّاد الذين أسسوا للإعلام والفن في لبنان، ولك من بينهم من كانوا رفاق دربك وأبناء المدرسة التي اطلقتها، فجعلوا من هذا الوطن منارةً للثقافة في محيطه العربي. وأعلّق على صدرك هذا الوسام تقديراً لعطاءٍ ممتدّ على مدى عقود، ووفاءً لفنانٍ أحبّ لبنان وأحبّه اللبنانيون."

أبو سليم

ورد "أبو سليم" بكلمة شاكرا الرئيس عون على مبادرته، وقال: "لا يمكنني الا ان اشكرك فخامتكم، كما اشكركم على زيارتكم لي في المستشفى، وهذا امر لا يقوم به الا الكبار."

أضاف: "فخامة الرئيس سبحان من اعطاكم هيبة وقيمة، وبراءة الأطفال في عينيكم، فأنتم فوق ذلك الرئيس الذي يصل الى قلوب شعبه الذي يحبكم. انتم مخلصون لهذا الوطن، مذ كنتم قائدا للجيش، وفي عهدكم سيعود لبنان الى اجمل مما كان عليه."

وقال: "إنكم تكرمونني للسنوات الـ97 التي امضيتها في خدمة الفن في لبنان. وسيبقى هذا الوسام على صدري لأن اياديكم الطاهرة علقته على صدري، وانا اشكركم جزيل الشكر. ادامكم الله في خدمة هذا البلد."

كلمة بدوي

وكان النقيب بدوي القى كلمة شكر فيها الرئيس عون على مبادرته في تكريم احد ابرز الممثلين اللبنانيين .وقال:"رغم توليكم قيادة الدفاع عن لبنان وسيادته أوليتم أيضاً الدراما اللبنانية اهتماماً لافتاً، عبر توجيهكم المعنيين إلى تسهيل كل ما يدعم نهضة هذه الصناعة الوطنية، التي تشكل أساساً من أركان الاقتصاد والثقافة، وتحمل صورة لبنان إلى العالم.

إن نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان، التي تأسست عام 1948، تعد من أعرق النقابات الفنية في العالم العربي. والتي تضم فيها جميع نجوم الدراما في لبنان و 80% منهم خريجي الجامعات اللبنانية للفنون.

ومنذ تأسيسها، ونحن نناضل لنيل حقوق الفنان اللبناني، ولإعادة هيكلة النقابات الفنية بحيث تصبح نقابات مهنية اختصاصية مستقلة، على غرار نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية ونقابة المهن السينمائية، على أن يجمع هذه النقابات اتحاد واحد تحت مسمى اتحاد النقابات الفنية في لبنان إسوة بالتجربة القانونية المطبقة في جمهورية مصر العربية.

وفي العام 2008، تمكنا من إقرار قانون تنظيم المهن الفنية، وبعد اربع سنوات انبثق عنه مرسوم تأسيس صندوق التعاضد الموحد للفنانين. إلا ان هذا القانون بقي ناقصاً وغير نافذ بالشكل المطلوب، لعدم صدور المراسيم التطبيقية اللازمة، ما جعل الفنانين يعانون من غياب الحماية، ومن منافسة غير عادلة مع فنانين عرب يعملون في لبنان ومن دون ضوابط واضحة.

لذلك أعددنا مرسوماً ينظم علاقة الفنانين في ما بينهم ومع شركات الانتاج، وعرضناه على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أواخر ولايته، وقد أقر المرسوم في 2022/5/22 قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، ولا نعلم سبب التأخير".

وأضاف:"نأمل منكم دعم إصدار هذا المرسوم الذي نضع بين أيديكم نسخة عنه، ونشره رسميّاً، لما له من أثر مباشر في حماية الفنان اللبناني وكرامته ومستقبله، حتى لا يرحل فنانونا عن هذه الدنيا وفي قلوبهم غصة مما آل إليه حال المبدعين في الوطن" .

كما شكر النقيب بدوي رئيس الجمهورية "على مواكبته افتتاح حديقة نقابة الممثلين في مرستي بتكليف وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بتمثيلكم والذي زرع أرزة باسم فخامتكم في قلب الحديقة، فغدت رمزاً يختزل حضور الوطن في وجدان أبنائه.

الشكر باسم رئيس جمعية عطاءات الفنية والانسانية السيد معضاد ابو علي الذي تبرع بقطعة الأرض للنقابة وباسم رئيس محمية أرز الشوف السيد سامر ذبيان".