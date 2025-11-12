بالصور - باسيل واصل استقبال رؤساء بلديات

A + A -

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس بلدية جون رئيس إتحاد بلديات الإقليم الجنوبي السيد يوسف خرياطي بحضور النائب غسان عطالله ومنسق بلدة جون شادي مارون.

كما إستقبل كل من عدنان ملحم رئيس اتحاد بلديات الجومة، أحمد الحاج نائب رئيس الاتحاد، ربيع المكاري رئيس بلدية ضهر الليسيني، بول سعود رئيس بلدية الشقدوف، جوزيف يوسف رئيس بلدية منع، محمد بكار زكريا ممثل بلديات تكريت، خالد إبراهيم ممثل بلدية تاشع، ذوالفقار الدين رئيس رابطة المخاتير في الجومة، فارس المسيح نائب رئيس رابطة مخاتير الجومة، علي نعمان عضو اتحاد بلديات الجومة سابقاً.