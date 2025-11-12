living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماع الـMechanism الثالث عشر في الناقورة... هذا ما بحثه

12
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الـثالث عشر في رأس الناقورة اليوم، بالتزامن مع تصاعد التهديد الإسرائيلي وتكثيف الانتهاكات للأراضي اللبنانية المُحرّرة.

وفي الاجتماع، أثار الجانب اللبناني الخروق الاسرائيلية الاخيرة لاسيما تلك التي ترافقت وعرض قائد الجيش للتقرير الثاني لخطة حصر اسلاح بيد الدولة الخميس الماضي، لاسيما وأن أحدها استهدف موقعا قريبا من مركز للجيش.

وفي المعلومات أيضا، فإن مسألة طلب اسرائيل تفتيش الجيش المنازل ومداهمتها لم تغب عن الاجتماع.

وفي السياق، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة الميكانيزم والدول الراعية لإتفاق وقف النار بلعب دورها لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان، وإنسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب.

واعتبر بري أمام وفد من اللقاء الروحي العكاري أن المخاطر الإسرائيلية التي هددت ولا تزال تهدد الجنوب، إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين المُطَالَبين بمقاربة هذه المخاطر مقاربة وطنية، مشدداً على أن لبنان لن يكون من دون صيغته الفريدة في الوحدة والتعايش، والتي تمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout