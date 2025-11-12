بالصور - وديع عقل يلتقي المطران روبير ربّاط في سيدني: تعاونٌ لتعزيز الحضور المسيحي وصِلة الجالية بلبنان

A + A -

سيدني – 12 تشرين الثاني 2025

عقد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل لقاءً مع المطران روبير ربّاط، راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في أستراليا ونيوزيلندا، جرى خلاله بحثُ آلياتٍ عمليّة لتعزيز التعاون بين الجالية والكنيسة وتطوير التواصل المؤسسي مع لبنان، ولا سيّما في ما يخصّ دعم الشباب والخدمة الاجتماعية.

وأكد المطران ربّاط أنّ «الحضور المسيحي رسالة ومسؤولية مشتركة»، فيما شدّد عقل على التزامه دعم مبادراتٍ تُرسّخ صلة الجالية بوطنها.

حضر اللقاء كلودين منصور جرمانوس منسقة سيدني في التيار الوطني الحر وطوني طوق عضو المجلس الوطني وعددٌ من أعضاء الهيئة.