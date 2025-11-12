بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات!

A + A -

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

على أثر الهزّة الأرضيّة التي سُجّلت قبل ظهر اليوم وبلغت قوّتها 5.36 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية، نفّذ عناصر الدفاع المدني مهمّات ميدانية في مدينة طرابلس لتأمين سلامة المواطنين الذين غادروا منازلهم هلعاً من ارتدادات الهزّة، ولتقديم المساعدة للنازحين الذين لجأوا إلى معرض رشيد كرامي الدولي.

وقد عمل العناصر على تفقد المدينة والتأكد من خلوّها من أي مخاطر محتملة. كما تواصل فرق الدفاع المدني جهوزيتها الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية ناجمة عن النشاط الزلزالي الذي سُجِّل في المنطقة.