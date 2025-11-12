living cost indicators
هل لبنان على موعد مع هزّات ارتدادية جديدة؟

12
NOVEMBER
2025
ضرب زلزال قوي بلغت شدّته 5.7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم جزيرة قبرص، وشعر به سكان لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، تركيا ومصر، ما أثار موجة قلق وتساؤلات حول احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الأيام المقبلة، خصوصًا في لبنان القابع على خط صدع نشط زلزاليًا.

بحسب خبراء الزلازل، فإن لبنان يقع على امتداد فالق البحر الميت التحويلي، وهو من أكثر الفوالق نشاطًا في الشرق الأوسط.

الاهتزاز الذي شعر به اللبنانيون يُعدّ نتيجة طبيعية لارتدادات الموجات الزلزالية عبر البحر، لكن الخطر الأكبر يكمن في احتمال تحفيز النشاط الزلزالي المحلي، خصوصًا في المناطق الغربية والساحلية.

يقول أحد الجيولوجيين اللبنانيين: “الهزة في قبرص تُذكّرنا بأنّ البحر المتوسط منطقة ديناميكية نشطة، ولا يمكن استبعاد تكرار الهزات خلال الأيام المقبلة ولو بقوة أقل.”

قد تحدث هزات خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق اللبنانية نتيجة الارتدادات.

من غير المرجّح حدوث زلزال قوي في لبنان في الوقت القريب، إلا إذا تكرّرت الهزات على طول الخط القبرصي–اللبناني.

يُنصح السكان بالبقاء هادئين، ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
