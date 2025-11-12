بالصورة - توقيف مروّجي مخدّرات... وضبط كمّيات منها

A + A -

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية في محلة الشويفات – التيرو

بعد عملية رصد دقيقة، توجهت قوة من المفرزة إلى المكان المذكور حيث تم نصب كمين محكم

وأثناء محاولة توقيف المشتبه به، أقدم على شهر مسدس حربي باتجاه عناصر الدورية، فتمت السيطرة عليه وتوقيفه، وتبيّن أنه يُدعى

ح. ف. (مواليد عام 1988، لبناني) بحسب أقواله

وضُبط بحوزته: مسدس حربي مع 12 طلقة صالحة للاستعمال، جهاز لاسلكي، كمية من مادة حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة، ظرف ترامال، هاتف خلوي ومبلغ مالي

كما تم ضبط الدراجة التي كان على متنها من نوع “Sweet” لون أبيض دون لوحات

وفي سياق متصل، وبناءً على معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات في محلة الحدت، وهم من أصحاب السوابق بجرائم النشل والسلب، وبنتيجة المتابعة والرصد، نفّذت قوة من المفرزة عملية نوعية، أسفرت عن توقيف كل من

ح. د. (مواليد عام 2009، لبناني) بحسب أقواله

على متن دراجة آلية نوع “Sweet” لون أزرق وضُبط بحوزته 16 كيساً شفافاً يحتوي كل منها على مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي

و. ع. (مواليد عام 2009، لبناني) بحسب أقواله

على متن دراجة آلية لون أسود وضُبط بحوزته 30 طبة صغيرة تحتوي على مواد مخدّرة، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي

ح. س. (مواليد عام 2009، لبناني) بحسب أقواله

على متن دراجة لون أسود وأبيض وضُبط بحوزته هاتف خلوي

سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص