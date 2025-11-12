living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وتبقى الجامعة اللبنانية في العناية الفائقة من دون إقرار ملف التفرغ

12
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يُدرَج مجدّدًا ملفّ تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، لتستمرّ معه معاناة المئات من الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون منذ سنوات تثبيتهم في هذا الصرح الوطني، ولتستمرّ الجامعة اللبنانية في حالة "العناية الفائقة" التي وُضعت فيها منذ زمن، نتيجة الإهمال المزمن والقرارات المؤجَّلة.

لقد تحوّل ملفّ التفرّغ إلى مرآةٍ تعكس كيف تتعامل الدولة مع مؤسستها الأكاديمية الأمّ: وعود تتكرّر، لجان تُشكَّل ثم تُهمَّش، وملفّات كاملة تُرفع إلى الوزراء والرؤساء ولا تجد طريقها إلى جدول الأعمال. كل ذلك فيما يواصل الأساتذة عملهم في ظروف مادية قاسية، من دون ضمانات أو استقرار وظيفي، وفيما يُطلب منهم أن يحافظوا على المستوى الأكاديمي والبحثي ذاته الذي تميّزت به الجامعة اللبنانية لعقود.

التفرّغ ليس مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هو شرط لبقاء الجامعة نفسها. فكيف يمكن لمؤسسة تعليمية أن تؤدّي رسالتها الوطنية حين يعيش أساتذتها في قلق دائم، ولا يُمنحون الحدّ الأدنى من الأمان الوظيفي؟ كيف يُنتظر من الجامعة أن تجذب الباحثين والمتميّزين، فيما تهمَّش حقوق الأساتذة ويُفرَغ الكادر الأكاديمي من طاقاته؟

لقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الاستنزاف الممنهج. إدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال الحكومة لم يعد ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية لإنقاذ ما تبقّى من هذا الصرح الذي خرّج أجيال لبنان واحتضن أبناء كل المناطق والفئات. كل تأخير إضافي هو خطوة أخرى نحو إضعاف الجامعة أكثر، وتركها تنزف في صمت داخل غرفة العناية الفائقة، فيما تُناقش الملفات الثانوية على طاولة مجلس الوزراء.

الجامعة اللبنانية لا تحتاج إلى وعود جديدة، بل إلى قرار شجاع يعيد لها الحياة. إنقاذها يبدأ بتفرّغ أساتذتها، لأنّ من دونهم، لا جامعة، ولا علم، ولا مستقبل للوطن.

د. إيلي لطوف
أستاذ وباحث جامعي

كلية التربية - الجامعة اللبنانية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout