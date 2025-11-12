living cost indicators
إعلامي لبناني يكشف: "هذا ما سيحدث في اليومين المقبلين"!

12
NOVEMBER
2025
كتب الإعلامي سامي كليب عبر "إكس":

تريد أوساط سعودية ودولية النظر بعين التفاؤل إلى #لبنان رغم كل القلق المتعلّق باستمرار العدوان الإسرائيلي. وهي ترى أنَّ ما حقّقه العهد منذ ٧ أشهر حتّى الآن يعتبر قفزة كبرى إلى الأمام إذا ما قورن بالسنوات العشر الماضية، من حيث الإصرار على التنفيذ والجرأة في اتخاذ قرارات أمنية وسياسية وقضائية وماليّة لم تتخذ سابقا، وتوسيع دائرة الالتفاف اللُبناني حول القرارات الحكومية. وبدلاً من موجة التشاؤم والتركيز على الخطر الإسرائيلي الذي يبقى حاضرًا، فإن هذه الأوساط ترى أنه من الضروري مواكبة هذه الخطوات المهمة التي تحقّقت والمضي قدما في تشجيع الدولة على سحب سلاح الحزب والاستمرار بالإصلاحات.

وربما نسمع في اليومين المقبلين كلامًا مُباشرة من المهتمين بلبنان، يؤكد هذا التفاؤل

نأمل أن تكون هذه النظرة التفاؤلية هي الطاغية، وأن نكون مخطئين في كل ما نتوقعه من خطر على البلد.

