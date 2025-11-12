حسن خليل في هجوم عنيف على سلام: فشل وتغطية على الفساد!

A + A -

كتب الصحافي حسن أحمد خليل:

دولة الرئيس سلام صرح ان حكومته تعمل على بناء دولة عصرية؟؟؟



ولا ملف تحقيق ولا تدقيق..

ولا خطة مالية او مصرفية او اقتصادية..

ما سمعنا مرة رأيه بالمصارعة لصندوق النقد مع احزاب المصارف..

شو رأيه بما يقوم به المركزي؟

هل له ان يخبرنا ان علم بالتعيينات الأخيرة التي اقرتها حكومته في هيئة الاسواق المالية، وان كان يعرف عن مؤهلات بعض الذين عينتهم حكومته؟

ان كان لا يعرف مصيبة..

وان كان لا يعرف مصيبة اكبر..

نعم لا يعرف..



منذ قدومه وموافقته على المشاركة في المحاصصة.. فشلت حكومته ولو ادعت انها جلبت حليب العصفور.. محاصصة تعني تغطية على الفساد ولو ما افسدت..

حاصص وتحاصص. قبل باذن الجمل.. واعطى الهبرة..

ليس من إنجاز واحد فقط سوى؟؟؟

الافضل ما نحكي حتى ما نفوت بمتاهات ما في كتار بيستاهلوا نفوت فيها كرمال لهم..

يا عمي بس الزبالة ومطامرها وفرزها.. وعجقة السير.. بس.

ما حدا متوقع محطة كهرباء نووية، ولا مياه Evian بالحنفية، ولا مركز ذكاء اصطناعي... الذكاء اللبناني اذكى..

شرطي سير رمز هيبة الدولة..

الله يسامحهم..

ظلموه لحسان دياب..

