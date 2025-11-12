living cost indicators
طلب واشنطن.. 60 يوماً لشلّ "اليد المالية" للحزب

12
NOVEMBER
2025
جاء في صحيفة "الجمهورية":

تترقّب الأوساط السياسية في بيروت وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الأسبوع المقبل، وسط ترقّب لمسار السياسة الأميركية المقبلة تجاه لبنان، بعد الزيارة الأخيرة لوفد وزارة الخزانة الأميركية الذي التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وعدداً من النواب والقيادات، فيما استُبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللقاءات، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية.

وبحسب معلومات صحيفة الجمهورية، نقل الوفد الأميركي رسائل واضحة حول مهلة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً، تطلب خلالها واشنطن من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات إصلاحية وتشريعية لتجفيف مصادر تمويل "حزب الله"، في إطار ما تصفه بـ"الفرصة الأخيرة" قبل الانتقال إلى مرحلة ضغوط أشد.

مصادر دبلوماسية حذّرت من أنّ لبنان يواجه تهديدين متوازيين: أمني وعسكري من إسرائيل، وسياسي واقتصادي من الولايات المتحدة، فيما تبقى الأنظار على موقف تل أبيب، وما إذا كانت ستلتزم بالتهدئة أم تمضي نحو تصعيد ميداني.

في المقابل، تستبعد مصادر رسمية لبنانية اندلاع حرب شاملة في هذه المرحلة، مرجّحة استمرار الاعتداءات الموضعية والضغوط العسكرية والمالية على بيروت حتى نهاية العام، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التصعيد تستهدف سلاح "حزب الله" شمالي الليطاني.

الجمهورية
{{article.title}}
