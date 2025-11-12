أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة بدءًا من الخميس حتى هذا التاريخ!!

A + A -

طقس خريفي متقلّب وماطر أحياناً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوّي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي إلى إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين ١٧و ٢٥، في طرابلس بين ١٤ و ٢٣ درجة وفي زحلة بين ٨ و ٢٠درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



- الأربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم فجر الخميس وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية خاصة جنوب البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.



- الخميس:

غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، تشتّد غزارة الأمطار تدريجيًا بدءًا من الظهر مع إحتمال نشوء خلايا رعدية جنوباً و شمالاً نتيجة تدفق كتل هوائية باردة ورطبة.



- الجمعة:

غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً خاصة جنوب البلاد يصاحبها انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل لتصبح دون معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط حبات البرد نتيجة ظهور خلايا رعدية من المزن الركامي. تحذير: إمكانية حدوث سيول نتيجة غزارة الأمطار في بعض المناطق خاصة شمال شرقي البلاد والتي تؤدي إلى إنجراف في التربة.