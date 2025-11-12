living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025

12
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النهار: تصعيد على الجانبين يسابق "المهلة النهائية"... إسرائيل تتهم "الحزب" بالعمل جنوب الليطاني

 

 

 

 

الأخبار: إنطلاق الترميم الإنشائي في الضاحية
حزب الله لزّم 160 مبنى... و"القوات" تعطّل أموال الإعمار
قاسم: هناك حد للعدوان
أميركا في غزة: "اليوم التالي"... للعصابات

 

 

 


الجمهورية: قانون الإنتخاب: السقوف تصعّب الحلول
عون يعود من بلغاريا بتعاون قضائي

 

 

 


الديار: لبنان الحاضر الغائب على طاولة واشنطن؟
مُستشارة ماكرون في بيروت بعد لقائها رئيس المخابرات المصريّة
الشيخ قاسم: للصبر حدود... ولكلّ شيء نهاية

 

 

 


اللواء: الاحتلال يدمِّر المنازل ويُشعل الحرائق: اتفاق وقف النار حبر على ورق!
مهلة أميركية حتى منتصف ك2 للإصلاح ونزع السلاح.. وقاسم: لا مشكلة أمنية في مستوطنات الشمال

 

 

 

 

البناء: ديرمر ضاق ذرعا بأكاذيب نتنياهو وويتكوف يستقيل ضاق ذرعاً بأكاذيب كوشنر | القناة 12 تكشف التوصل إلى تسوية لترحيل مقاتلي القسام المحاصرين في نفق رفح | قاسم: وراء الجيش… ولن نترك السلاح… ولا تفاوض على بديل لاتفاق وقف النار

 

 

 


l'orient le jour: Bkassine, « paradis de pins » en proie aux flammes

 

 

 

 عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «قوة استقرار غزة»... مساع لـ«توافقات» دون المساس بـ«الثوابت الفلسطينية»
القاهرة تشير إلى نقاشات في نيويورك قبل العرض على مجلس الأمن

 

 

 

الأنباء الكويتية: ضغط ناري إسرائيلي وثبات سياسي لبناني
ترقّب لوصول السفير الأميركي.. ومصادر: يملك مفاتيح الملفات الحيوية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout