عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025

النهار: تصعيد على الجانبين يسابق "المهلة النهائية"... إسرائيل تتهم "الحزب" بالعمل جنوب الليطاني

الأخبار: إنطلاق الترميم الإنشائي في الضاحية

حزب الله لزّم 160 مبنى... و"القوات" تعطّل أموال الإعمار

قاسم: هناك حد للعدوان

أميركا في غزة: "اليوم التالي"... للعصابات



الجمهورية: قانون الإنتخاب: السقوف تصعّب الحلول

عون يعود من بلغاريا بتعاون قضائي



الديار: لبنان الحاضر الغائب على طاولة واشنطن؟

مُستشارة ماكرون في بيروت بعد لقائها رئيس المخابرات المصريّة

الشيخ قاسم: للصبر حدود... ولكلّ شيء نهاية



اللواء: الاحتلال يدمِّر المنازل ويُشعل الحرائق: اتفاق وقف النار حبر على ورق!

مهلة أميركية حتى منتصف ك2 للإصلاح ونزع السلاح.. وقاسم: لا مشكلة أمنية في مستوطنات الشمال

البناء: ديرمر ضاق ذرعا بأكاذيب نتنياهو وويتكوف يستقيل ضاق ذرعاً بأكاذيب كوشنر | القناة 12 تكشف التوصل إلى تسوية لترحيل مقاتلي القسام المحاصرين في نفق رفح | قاسم: وراء الجيش… ولن نترك السلاح… ولا تفاوض على بديل لاتفاق وقف النار



l'orient le jour: Bkassine, « paradis de pins » en proie aux flammes

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «قوة استقرار غزة»... مساع لـ«توافقات» دون المساس بـ«الثوابت الفلسطينية»

القاهرة تشير إلى نقاشات في نيويورك قبل العرض على مجلس الأمن

الأنباء الكويتية: ضغط ناري إسرائيلي وثبات سياسي لبناني

ترقّب لوصول السفير الأميركي.. ومصادر: يملك مفاتيح الملفات الحيوية