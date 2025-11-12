عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025

النهار: تصعيد على الجانبين يسابق "المهلة النهائية"... إسرائيل تتهم "الحزب" بالعمل جنوب الليطاني
الأخبار: إنطلاق الترميم الإنشائي في الضاحية
حزب الله لزّم 160 مبنى... و"القوات" تعطّل أموال الإعمار
قاسم: هناك حد للعدوان
أميركا في غزة: "اليوم التالي"... للعصابات
الجمهورية: قانون الإنتخاب: السقوف تصعّب الحلول
عون يعود من بلغاريا بتعاون قضائي
الديار: لبنان الحاضر الغائب على طاولة واشنطن؟
مُستشارة ماكرون في بيروت بعد لقائها رئيس المخابرات المصريّة
الشيخ قاسم: للصبر حدود... ولكلّ شيء نهاية
اللواء: الاحتلال يدمِّر المنازل ويُشعل الحرائق: اتفاق وقف النار حبر على ورق!
مهلة أميركية حتى منتصف ك2 للإصلاح ونزع السلاح.. وقاسم: لا مشكلة أمنية في مستوطنات الشمال
البناء: ديرمر ضاق ذرعا بأكاذيب نتنياهو وويتكوف يستقيل ضاق ذرعاً بأكاذيب كوشنر | القناة 12 تكشف التوصل إلى تسوية لترحيل مقاتلي القسام المحاصرين في نفق رفح | قاسم: وراء الجيش… ولن نترك السلاح… ولا تفاوض على بديل لاتفاق وقف النار
l'orient le jour: Bkassine, « paradis de pins » en proie aux flammes
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «قوة استقرار غزة»... مساع لـ«توافقات» دون المساس بـ«الثوابت الفلسطينية»
القاهرة تشير إلى نقاشات في نيويورك قبل العرض على مجلس الأمن
الأنباء الكويتية: ضغط ناري إسرائيلي وثبات سياسي لبناني
ترقّب لوصول السفير الأميركي.. ومصادر: يملك مفاتيح الملفات الحيوية