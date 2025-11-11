بالفيديو: صدم وملاحقة على طريق المطار.. ماذا جرى؟!

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو عن حادث سير مرفق بهذا الخبر :" وقع حادث سير داخل انفاق المطار باتجاه الجنوب عندما اقدم سائق فان لنقل ركاب على صدم فتاة كانت تقود سيارة مجهولة المواصفات مما ادى الى فقدانها للسيطرة وصدمها شاحنة كانت تقف امامها. سائق الفان لم يقف ولم يتحمل مسؤولية افعاله بل هرب من الموقع على عجل دون ان يكترث للفتاة.

وقد شوهدت الفتاة تقف الى جانب سيارتها المحطمة تبكي حالها مما اثار مشاعر الحزن لدى احد المواطنين الذين شاهدوا الحادث برمته فلاحق الفان وقام بتصويره ورقم الالية التي كان يقودها السائق .

ارسل السائق الفيديو الى صفحة وينية الدولة طالبا عرضه على الصفحة والطلب ممن يعرف الفتاة التي تعرضت للصدم الاتصال بنا على الرقم 76574438 لاعطائها المعلومات الكاملة للالية الصادمة.

وبعد مراجعة سجلات لوحات السيارات تبين ان الفان يعود الى "ماجد علي الخلف" من عكار شمال لبنان."