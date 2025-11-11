بالصورة: الموت يفجع نائباً لبنانياً!

A + A -

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “X”:



“رحلت الأم التي ربّت أجيالًا وساعدت بنينا وبنات من دون أن ترزق بأولاد، المحامية المثقفة، ابنة العم الفاضل للعائلة القاضي خليل جريج، زوجة حبيبنا ونائبنا الراحل الآدمي نقولا غصن، إشبينة والدتي ورفيقتها وابنة عمها المفضّلة، عرّابتي المميّزة، الحنونة، المعطاءة، سندي التي كانت تخاف عليّ وتسأل عني كل يوم وتقف إلى جانبي في السرّاء والضرّاء، صاحبة الكلمة الهادئة والوازنة والمعتدلة، جارة الرضا لكل من جاورها، كاتمة الأسرار والحكيمة في المواقف الصعبة.

أطفأتِ شمعتك الأخيرة ورحلتِ على غفلةٍ إلى مكان الراحة، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. يمكنني أن أسرد الكثير عنك وأتحدّث عن مشوارك الطويل المليء بالعزّ والكرامة والتألّق، لكنّني سأكتفي بالقول إنّ ما عهدتِني به سيُستكمَل، وما اتّفقنا عليه سأنفّذه، والأمانة باقية في عهدي.

أما أنتِ، فارقدي بسلام يا عرّابتي، وارتقي عاليًا إلى جوار ربّك، وسلّمي على كل الأحبّة الذين سبقونا وصلّوا لأجلنا… إلى أن نلتقي. السلام لروحك يا ستّ نجاة”.