خاص - تلزيمات مخالِفة في وزارة الطاقة بقيمة ٢٢ مليون دولار؟!

كشفت مصادر مطلعة على عمل وزارة الطاقة والمياه ان وزير الطاقة والمياه جو صدي يحاول تلزيم ١٦ ملف أشغال لتركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في عدد من الاقضية بمبلغ إجمالي يفوق ٢٢ مليون دولار أميركي.



ورأت هذه المصادر أنَّ ملفات التلزيم المنشورة على منصة هيئة الشراء العام مخالفة لقانون الشراء نفسه لجهة حظر ملفات غب الطلب، وغياب التخطيط ودراسة الجدوى كما لجهة عدم وجود فترة ضمان حسن تنفيذ، كما أنَّ هناك مخالفة لقانون المحاسبة العمومية لجهة عدم توقيع أي نفقة بعد ٣٠ تشرين الثاني.



وكان صدي قد كلف مهندساً زراعياً برئاسة مصلحة التجهيز الكهربائي ومهندسة معمارية في مصلحة الديوان، في وقتٍ طُرحت تساؤلات دور الأجهزة الرقابية المعنية بتطبيق القوانين وحفظ المال العام في هذا الملف.