بالصورة - حادثة في باص مدرسة تودي بحياة طفل!

تُوفي الطفل جاد سالم، من مدرسة بهاء الدين الحريري في صيدا، بعدما عمد إلى إخراج رأسه من “الباص”، فاصطدم بشجرة.

وفي هذا السياق، صدر عن ثانوية بهاء الدين الحريري البيان التالي:

فقدت ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري أحد طلابها بحادث مؤسف وقع بعد وقت قصير على انصرافه من المدرسة وصعوده الى باص مدرسي خاص (ليس تابعا للمدرسة) يقله عادة ذهابا وايابا.

وفي التفاصيل أنه بتاريخ 11-11-2025 وعند نهاية الدوام المدرسي وبينما كان باص مدرسي خاص لنقل الطلاب يقل عددا منهم بعد انصرافهم من حرم الثانوية، وبعد انطلاقه بوقت قصير وعندما كان احد الطلاب وهو الطالب جاد

خليل سالم ( من الصف الاول اساسي) يطل من نافذة الباص اثناء تحركه ، اصطدم رأسه بشجرة ما أدى الى كسر في رقبته وتم نقله الى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة.

ان ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري اذ تعبر عن عميق حزنها على تلميذها جاد، تعلن أنها ستتخذ صفة الإدعاء الشخصي على سائق الباص بتهمة الإهمال وعلى كل من يظهره التحقيق متسببا بوفاة تلميذها.

وتتقدم أسرة الثانوية من عائلته بأسمى آيات التعزية والمواساة مشاركين اياهم في مصابهم الأليم وسائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته و يلهمهم عظيم الصبر والسلوان”.