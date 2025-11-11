"التيار" يرد على الممارسات البوليسية لأحد النواب: لتكريس حرية الإنتقاد في وجه من يعتبر نفسه مقدساً

A + A -

أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:يمعن أحد النواب في إعتماد سياساتٍ بوليسية عفا عليها الزمن وتذكرنا بزمن الوصاية، عبر قيامه بحملةٍ من الإستدعاءات لناشطين من التيار الوطني الحر على وسائل التواصل الإجتماعي.إنها محاولةٍ عبثيةٍ وفاشلة لكمّ الأفواه، وخنق أي صوت ناقد، كاشفاً عن ضيق صدره بأي تعبير بالكلمة، وكأن ذلك مسٌ بذاتٍ مقدسة لا تخضع للنقد والمساءلة والإعتراض، في وطن نشأ على فكرة الحريات السياسية والإعلامية!إن "التيار" سوف يعتمد كل الوسائل القانونية والإعلامية الممكنة لحماية ناشطيه ولتكريس حرية الرأي والإنتقاد والمعارضة في وجه كل من يعتبر نفسه مقدساً وعصياً على المساءلة والمحاسبة من قبل الرأي العام، ويطلب من مناصريه التعبير عن آرائهم السياسية من دون أي خوف مع الإلتزام الكامل بالحقيقة، ومن دون أي تجريح شخصي أو تعرّض للكرامات أو أي إساءة من أي نوع كان لأي شخص وموقعه طالما الحرية هي سلاحنا والحقيقة هي سقفنا.