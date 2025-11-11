تعميم أوصاف جثة شاب... هل من يعرف عنه شيئاً؟

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـ البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 7-11-2025، تعرض رجل لحادث صدم في محلة الرميلة، ما أدى إلى وفاته. وهو في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، متوسط البنية، طول قامته حوالي /170/ سنتم، شعره أسود، ذو لحية، وعسلي العينين. وقد تم وضع الجثة في براد مستشفى حمود.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر صيدا القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 721701-07، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.