living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة في طريقها إلينا.. أمطار ورعد في هذا الموعد!

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تلامس معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25 درجة، في طرابلس بين 14 و 23 درجة، وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية        (انخفاض ما بين 4 الى 8 درجات )، يتكوّن الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية وجنوب البلاد، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء كما تنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية.
الخميس:  
غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة واحتمال نشوء خلايا رعدية جنوبا وشمالا نتيجة تدفق كتل هوائية باردة و رطوبة مع سيطرة للاجواء الخريفية .
الجمعة:  
غائم مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة جنوب البلاد، يصاحبها انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل لتصبح دون معدلاتها الموسمية، تكون مترافقة مع رياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط حبات البرد نتيجة ظهور خلايا رعدية من المزن الركامي. تحذير: إمكانية حدوث سيول نتيجة غزارة الأمطار في بعض المناطق خاصة شمال شرقي البلاد والتي تؤدي إلى إنجراف في التربة.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.                                -الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد إلى متوسط نهارا، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكوّن الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,05
-ساعة غروب الشمس:  16,38

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout