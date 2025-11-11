العاصفة في طريقها إلينا.. أمطار ورعد في هذا الموعد!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تلامس معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25 درجة، في طرابلس بين 14 و 23 درجة، وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية (انخفاض ما بين 4 الى 8 درجات )، يتكوّن الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية وجنوب البلاد، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة واحتمال نشوء خلايا رعدية جنوبا وشمالا نتيجة تدفق كتل هوائية باردة و رطوبة مع سيطرة للاجواء الخريفية .

الجمعة:

غائم مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة جنوب البلاد، يصاحبها انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل لتصبح دون معدلاتها الموسمية، تكون مترافقة مع رياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط حبات البرد نتيجة ظهور خلايا رعدية من المزن الركامي. تحذير: إمكانية حدوث سيول نتيجة غزارة الأمطار في بعض المناطق خاصة شمال شرقي البلاد والتي تؤدي إلى إنجراف في التربة.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة. -الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط نهارا، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكوّن الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,05

-ساعة غروب الشمس: 16,38