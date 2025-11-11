living cost indicators
مأساة لبنانية في الاغتراب.. قُتل بشكل مروّع: إليكم التفاصيل!

11
NOVEMBER
2025
قُتل صاحب حانة لبناني في باماكو بالرصاص الأسبوع الماضي، على يد روسي ينتمي الى مجموعة "أفريكا كوربس" الأمنية، بحسب ما علمت وكالة أجنبية من مصادر محلية وأمنية ومستشفى.

وكان الروسي أمضى وقتا مع مرتزقة آخرين في حانة في منطقة بادالابوغو في العاصمة ليل الأربعاء الخميس الماضي، قبل أن يطلق ثلاث رصاصات من مسافة قريبة على صاحب الحانة.

ولم تتضح على الفور الملابسات الدقيقة للحادث، إلا أنّ أحد أعضاء خدمة الحماية المدنية أفاد بأنّ إطلاق النار وقع بعدما طُلب من الروسي المغادرة.

وأضاف عضو خدمة الحماية المدنية الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه "عندما وصل فريقنا إلى مسرح الجريمة، كان الرجل المصاب قد خسر الكثير من الدماء".

ونُقل الضحية إلى المستشفى حيث توفي الخميس.

وقال مصدر في المستشفى لفرانس برس إنّه "توفي في النهاية رغم محاولات إزالة الرصاصات من جمجمته".

