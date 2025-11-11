living cost indicators
تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم!

11
NOVEMBER
2025
من المتوقع ان يتأثر لبنان خلال الأيام المقبلة بحالة تصاعدية من عدم الاستقرار الجوي، فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء وتتهيأ الفرصة لتطور غيوم رعدية محلية ومتفرقة خاصة فوق الجبال، وفق ما أفادت صفحة lebanon Weather Info.

وبحسب الصفحة، ستنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي يومي الأربعاء والخميس وتزداد فرصة الهطولات الرعدية بعد ظهر يوم الخميس على ان تصبح اكثر شمولية وغزارة يوم الجمعة.

من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى اليوم الثلاثاء ، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

طقس الأيام المقبلة:

الثلاثاء:

قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحوّل بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تنخفض في المناطق الداخلية .

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهرالى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وهطول امطار متفرقة واحتمال نشوء خلايا رعدية على الجبال الشمالية .

