لبنان أمام هذه المهلة الزمنية المحددة!

A + A -

تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن لبنان أمام مهلة زمنية محددة حتى نهاية العام إما أن يفعل شيئًا في ملف حزب الله أو سيترك لإسرائيل حرية التصرف من دون ضوابط، في حين يرتفع منسوب الضغط الأميركي على الحكومة والدولة للقيام بالمطلوب منهما.

ورأت أوساط سياسية بارزة عبر “نداء الوطن” أن أوضاع لبنان تمضي الآن على ثلاثة مسارات:

–مسار جولة وفد الخزانة الأميركية لتجفيف مصادر تمويل حزب الله والذي يشكل قوة للحزب عبر المال غير الشرعي، ما يدل على القرار الأميركي الواضح الذي يسير في هذا الاتجاه ويذهب إلى النهاية في مسار تطويق الحزب ماليًا. وعندما تقول الخزانة الأميركية إن مليار دولار وصل إلى الحزب هذا يعني أن لدى الأميركيين آليات دخول هذه الأموال وهم يعملون على ضبطها.

–مسار التطويق الدبلوماسي من خلال التفاوض بعد موافقة رسمية بادر إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون. وسيأخذ هذا المسار مداه توصلًا إلى حلّ العقد بين لبنان وإسرائيل.

–مسار التطويق العسكري الذي تنفذه إسرائيل.