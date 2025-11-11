الجمهورية: ضغط على الجيش

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أفاد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولان إسرائيليان وكالة «رويترز»، بأنّ «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر سلاح «حزب الله» من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة».

وقال المسؤولون الأمنيون اللبنانيون: إنّ «هذا الطلب طُرح في الأسابيع القليلة الماضية ورفضته قيادة الجيش اللبناني، خشية أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنّها استراتيجية تتوخّى الحذر لكنها فعّالة».

وأفاد مصدران مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش للوكالة، أنّ «تمشيطاً للوديان والأحراش أدّى إلى العثور على أكثر من 50 نفقاً ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجّهاً والمئات من قطع الأسلحة الأخرى».

لكن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين قالوا إنّ «خطة الجيش لم تتضمن أبداً تفتيش ممتلكات خاصة».



