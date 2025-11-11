أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

بعد تعليق الخزانة الأميركية العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر، هل يستفيد لبنان من هذه الخطوة بتنفيذ مشاريع الكهرباء عبر الأراضي السورية؟





غمز

عادت اللقاءات والاتصالات تنشط بين تيار معروف، وطرفي «الثنائي» من أجل التعاون والتنسيق في الانتخابات المقبلة..

همس

فوجئ وفد مالي دولي بحجم الدمار الذي ضرب المدن والقرى اللبنانية، وتعهد بعض أعضاء الوفد بالعمل الجدّي للمساهمة بإعادة الإعمار..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سورية أميركية إن استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الانتقالي في سورية أحمد الشرع كشف عن وجود أزمة عميقة في دوائر القرار الأميركي حول الوضع في سورية والموقف من الحكم الجديد حيث لا يعبر موقف الرئيس ووزير الخارجية والمبعوث توم برّاك عن موقف المؤسسات، خصوصاً في البنتاغون والمخابرات والدوائر القانونية في البيت الأبيض والخارجية والكونغرس حيث حسم الأمر لجهة عدم معاملة الشرع كرئيس دولة بل كقائد تمرّد وصل إلى الحكم ولم يكتسب بعد الشرعيّة الدستورية للرؤساء. وهذا ما يوضحه فتح الباب الجانبي لدخول الشرع وغياب العلم السوري عن اللقاء وطريقة الجلوس حيث الرئيس وراء مكتبه والشرع في مواجهته ضمن صفّ من كراسي الجالسين وليس إلى جانبه وأمام الإعلام كما يستقبل الرؤساء، أما تعليق العقوبات بدل إلغائها فيعني منح فرصة لوصول المساعدات لا فتح الطريق أمام المستثمرين.

كواليس

قال مصدر مصرفي إن الوفد الأميركي الرفيع الذي زار بيروت تحت شعار مكافحة تمويل الإرهاب ومقصود تمويل حزب الله ليست لديه معلومات الحد الأدنى المطلوب معرفتها عن الوضع المالي والمصرفي في لبنان، حيث أظهرت المناقشات أنه لم يكن يعلم أن هناك أزمة بين المصارف والمودعين وأن المصارف شبه متوقفة عن العمل وأن إنهاء نظام التعامل النقدي مستحيل دون تفعيل النظام المصرفي المستحيل بدوره دون حل أزمة المودعين. ويقول المصدر إن كل ما يملكه رئيس الفريق الأميركي هو لغة التعليمات المستحيلة التي وجهها للمراجع اللبنانية وتكفي طرفة دعوة رئيس الوفد للبنان للتوقيع سريعاً على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال لكشف درجة الانعزال عن الواقع التي يعيشها الوفد ولبنان ملتزم بالاتفاقية ويطبقها وشكل لها هيئة خاصة منذ عشرين سنة ويقوم سنوياً بمراجعتها مع الأميركيين.