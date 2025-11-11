living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 النهار: مطالب أميركية متشددة لتجفيف تمويل "الحزب" تصعيد قوس الغارات بين الجنوب والهرمل
زيارة عون لبلغاريا لم تشهد الخطوة المنتظرة بتسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

 

 

 

 

الأخبار: "يوم الشهيد": "أبو الفضل" يروي عملية أحمد قصير
حاكم مصرف لبنان يتعهد لواشنطن بإقفال "القرض الحسن"
أميركا لـ السلطة: إخنقوا حزب الله!
غزة: عقد المرحلة الثانية يتقدم

 

 

 

 

الديار: واشنطن ترفع حدّة الضغوط... ولبنان أمام خيارات صعبة؟!
شهران لإثبات الجدارة... والجيش يرفض «إملاءات إسرائيليّة»
ترقب لقمّة ترامب ــ بن سلمان... وحذر من التنازلات السوريّة

 

 

 


اللواء: هيرلي: الفرصة متاحة بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة الحزب
عون: تلازم بين بسط السلطة والتفاوض.. الغارات الإسرائيلية تتوسَّع ومعالجة إشكال حدودي مع سوريا

 

 



الجمهورية: تأكيد غربي: واشنطن لا تريد الحرب
الشرع "الأميركي": أنت حارس البوابة

 

 

 

 

البناء: الشرع في البيت الأبيض من باب جانبي ودون علم سوري وإعلام وجلسة رئاسية | تعليق العقوبات بدل إلغائها ولا اتفاق سورياً إسرئيلياً جاهزاً وقلق من تفكك سورية | مبعوث رئاسي اميركي يزور لبنان لطلب إيقاف أموال المغتربين والقرض الحسن

 

 

 

 

l'orient le jour: De Jolani à Ahmad el-Chareh, l’histoire d’un divorce avec l’État islamique

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: سلام أكد التزام الحكومة بترسيخ السيادة
سؤال لبناني لوفد «الخزانة الأميركية»: أيهما أسهل نقل السلاح أم الأموال؟

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يشيد بالشرع «القوي جدا»: لن تكون لديك فرصة إن لم يكن ماضيك قاسيا

