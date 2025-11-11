عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: مطالب أميركية متشددة لتجفيف تمويل "الحزب" تصعيد قوس الغارات بين الجنوب والهرمل

زيارة عون لبلغاريا لم تشهد الخطوة المنتظرة بتسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

الأخبار: "يوم الشهيد": "أبو الفضل" يروي عملية أحمد قصير

حاكم مصرف لبنان يتعهد لواشنطن بإقفال "القرض الحسن"

أميركا لـ السلطة: إخنقوا حزب الله!

غزة: عقد المرحلة الثانية يتقدم

الديار: واشنطن ترفع حدّة الضغوط... ولبنان أمام خيارات صعبة؟!

شهران لإثبات الجدارة... والجيش يرفض «إملاءات إسرائيليّة»

ترقب لقمّة ترامب ــ بن سلمان... وحذر من التنازلات السوريّة



اللواء: هيرلي: الفرصة متاحة بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة الحزب

عون: تلازم بين بسط السلطة والتفاوض.. الغارات الإسرائيلية تتوسَّع ومعالجة إشكال حدودي مع سوريا





الجمهورية: تأكيد غربي: واشنطن لا تريد الحرب

الشرع "الأميركي": أنت حارس البوابة

البناء: الشرع في البيت الأبيض من باب جانبي ودون علم سوري وإعلام وجلسة رئاسية | تعليق العقوبات بدل إلغائها ولا اتفاق سورياً إسرئيلياً جاهزاً وقلق من تفكك سورية | مبعوث رئاسي اميركي يزور لبنان لطلب إيقاف أموال المغتربين والقرض الحسن

l'orient le jour: De Jolani à Ahmad el-Chareh, l’histoire d’un divorce avec l’État islamique



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: سلام أكد التزام الحكومة بترسيخ السيادة

سؤال لبناني لوفد «الخزانة الأميركية»: أيهما أسهل نقل السلاح أم الأموال؟



الشرق الأوسط السعودية: ترمب يشيد بالشرع «القوي جدا»: لن تكون لديك فرصة إن لم يكن ماضيك قاسيا