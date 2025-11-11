الأنباء الكويتية: إجراء الانتخابات النيابية قد يدخل في نفق لا يمكن الخروج منه

A + A -

الأنباء الكويتية: يبقى موضوع تعديل قانون الانتخاب والشق المتعلق باقتراع المغتربين يشغل الاوساط السياسية على اختلافها.

وفيما أعادت الحكومة الكرة باتجاه المجلس مجددا، فإن رئيسه نبيه بري لا يزال على موقفه الرافض لتعديل المادة 112 حول اقتراع المغتربين، وقد انطلق من الدفاع إلى المواجهة عبر إعلان معاونه السياسي النائب علي حسن خليل أن أي تعديل للمادة 112 يتطلب تعديل مواد أخرى سيطرحها «الثنائي الشيعي»، مما يدخل القانون ومعه الانتخابات النيابية في نفق لا يمكن الخروج منه الا بتسوية شاملة تكون مقبولة من الطرفين.