مقتل صاحب حانة لبناني.. ماذا في التفاصيل؟

A + A -

أفادت تقارير إعلامية ومصادر محلية بمقتل لبناني (صاحب حانة) في العاصمة المالية باماكو برصاص مقاتل روسي، ينتمي إلى مجموعة "فيلق إفريقيا" (التي حلت محل مجموعة فاغنر السابقة).

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مرتزقا روسيا أطلق النار على مواطن لبناني، بعد شجار بينهما، فأصابه بجروح قاتلة".

وأضافوا أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في حانة بحي بدالابوغو الأسبوع الماضي.



وأوضحت: "كان الروسي قد أمضى ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي في الحانة رفقة مرتزقة آخرين، قبل أن يدخل في شجار مع صاحب المحل، ويطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة قريبة".

ولم تتضح ملابسات الحادثة على الفور، لكن شهودا قالوا إن الشجار بدأ بعد أن طلب الضحية من الروسي المغادرة.

ويأتي الحادث وسط اتهامات متزايدة بانتهاكات ترتكبها القوات الروسية المرتزقة في مالي.