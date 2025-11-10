living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل صاحب حانة لبناني.. ماذا في التفاصيل؟

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت تقارير إعلامية ومصادر محلية بمقتل لبناني (صاحب حانة) في العاصمة المالية باماكو برصاص مقاتل روسي، ينتمي إلى مجموعة "فيلق إفريقيا" (التي حلت محل مجموعة فاغنر السابقة).

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مرتزقا روسيا أطلق النار على مواطن لبناني، بعد شجار بينهما، فأصابه بجروح قاتلة".

وأضافوا أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في حانة بحي بدالابوغو الأسبوع الماضي.

وأوضحت: "كان الروسي قد أمضى ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي في الحانة رفقة مرتزقة آخرين، قبل أن يدخل في شجار مع صاحب المحل، ويطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة قريبة".

ولم تتضح ملابسات الحادثة على الفور، لكن شهودا قالوا إن الشجار بدأ بعد أن طلب الضحية من الروسي المغادرة.

ويأتي الحادث وسط اتهامات متزايدة بانتهاكات ترتكبها القوات الروسية المرتزقة في مالي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout