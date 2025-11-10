بالصور: الموت يفجع اعلامي ال otv!

A + A -

غيب الموت اليوم طانيوس عبدو الحلو والد الزميل الإعلامي عبدو الحلو .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ١١ الجاري في كنيسة مارت تقلا - الحازمية.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الاربعاء ١٢ الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداء من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.





أسرة tayyar .org تتقدم بأحر التعازي من الزميل عبدو الحلو وعائلته.