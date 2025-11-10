living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا لم يترك جبران باسيل كلّ شيء ويتبعهم؟ (جومانا ناهض)

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في زمنٍ تتبدّل فيه المواقف كما تتبدّل الفصول، ويبادر كثيرون إلى القفز من مركب إلى آخر بحثًا عن مصلحةٍ أو مكسبٍ سريع، يبقى جبران باسيل ثابتًا في موقعه، متمسّكًا بخياره، مؤمنًا بأنّ الوطن لا يُبنى بالهروب، بل بالثّبات والمواجهة.

وها إنّ المشهديّة السّياسيّة تشهد منذ العام ٢٠١٩ هجمةً مدروسةً ومقصودةً، سياسيّة وإعلاميّة وإجتماعيّة بحقّ رئيس التيّار الوطني الحرّ النّائب جبران باسيل.

هي حملة بدأت أصلًا منذ بروزه في عالم السّياسة إلّا أنّها، ومنذ ال ٢٠١٩ ارتدت رداء الثّورة لتتغطّى به وإذ بها تكشف عن عوراتٍ كثيرةٍ.
لماذا قرّر احتمال كلّ ذلك؟ لمَ لَم يترك كلّ شيء ويتبعهم؟

١- لأنّ ما يربطه بهذا الوطن وبالتيّار الوطني الحرّ ليس مجرّد انتماء سياسيّ، بل التزام عميق بقضيّةٍ وجوديّةٍ: قضيّة الحفاظ على الكيان، الكرامة والقرار الحرّ.

٢- لأنّ باسيل آمن منذ البداية أنّ أيّ إنجازٍ حقيقيٍّ لا يولد من الصّدف، بل من العمل والمثابرة. لذلك، لم تُغرّه الوعود الفارغة ولا التّحالفات المؤقّتة، فاختار طريق التّعب والجدّ ومشاها ولا يزال بدون كلل أو ملل. فمن يسعى لبناء دولة لا يمكن أن يبنيها على الرّمال أو على المساومات بل على أرضٍ صلبة وعلى وفاق.

٣- كما لم يتراجع مرّةً عن قرار أو مواجهة لأنّه صاحب كفٍّ نظيف وماضٍ ناصع، لا يخاف من الضّوء ولا من المحاسبة، يواجه بصلابة الّذي يعرف أنّه لم يمدّ يده إلّا لخدمة النّاس والوطن. لا تهمّه الاتّهامات لزيفها وعدم قدرة أيّ كان نقلَها إلى النّور. وما في الظّلمة لا يمكن أن يكون سوى كذب وافتراء.

٤- وأيضًا لأنّه في زمنٍ فسَد فيه كثيرون، كان وسيستمرّ المثال لمن يمارس السّياسة بأخلاقٍ ومسؤوليّة.

٥- ولا يمكن أن ينسى أيّ كان بأنّه يتميّز بقوّةٍ وعزمٍ في قدرته على مواجهة الجميع بثقة وجرأة، لأنّه يعرف الملفات، ويدرك المخالفات، ويملك الجرأة على قول ما يخاف الآخرون من قوله وعلى تسمية كلّ واحد بما يليق به من تسميات.

٦- هو لا يسير خلف أحدٍ لمجرّد أن يرضى عنه هذا الطرف أو ذاك، لأنّ قناعاته لا تُشترى ولا تُستعار، بل تُصنع من وعيٍ وتجربةٍ واحتكاكٍ مباشر مع النّاس والحقائق. هو الّذي عند كلّ زيارة لأيّ مكانٍ يتوافد إليه من يرون فيه الصّدق والإصرار والعزم ويستضيئون من نير أفكاره وخططه.

جبران باسيل لم يترك كلّ شيء ويتبعهم، لأنّه بكلّ بساطة لا يشبه الآخرين فكلامه إمّا لا وإمّا نعم لا رماديّة في كلامه.

لا يكتفي بالشّعارات إنّما يترجم المواقف إلى أفعال ويحوّل الأفكار إلى مشاريع واقعيّة.

لذلك، يبقى حضوره ثقيلاً على من اعتادوا المظاهر بدل الجوهر، والادّعاء بدل الإبداع.

وما لا يدركه خصومه أنّ في ثباته عنادَ المُصلح، لا كبرياء السّياسيّ.

هو يعرف أنّ التغيير لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وأنّ من يريد فعلاً أن يبني دولة القانون والعدالة، عليه أن يصمد أمام الرّياح، لا أن يختبئ خلفها.
لذلك، لم يترك جبران باسيل كلّ شيء ويتبعهم لأنّه ببساطة من القلائل الّذين ما يزالون يؤمنون بأنّ السّياسة ليست مصلحة واحد على حساب مجموعة بل رسالة عمل وصبر وثبات على الخطط الهادفة.

ألم يكن ليكون بحال أفضل وحياة أكثر رفاهيّة لو تركنا وترك القضيّة والوطن ومشى وراءهم؟

طبعًا لكان كذلك، لكنّه لن يكون عندها "جبران" والقضيّة والتيّار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout