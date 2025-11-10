وفد من هيئة التيار في قطر زار السفير اللبناني في قطر مهنئا بتسلمه مهامه الجديدة

A + A -

قامت هيئة التيار الوطني الحر في قطر بزيارة تهنئة لسفير لبنان في قطر بلال قبلان لتسلمه مهامه الجديدة.

وقد جاءت هذه الزيارة ، التي شارك فيها الى جانب هيئة قطر مسؤول الانتشار في الدول العربية ريمون جعارة، في اطار التعارف حيث تمّ التطرّق إلى جوانب عدة تهمّ الجالية اللبنانية، ولا سيّما سبل التعاون ومدّ يد المساعدة على مختلف الأصعدة.

وقد عبّر السفير قبلان عن امتنانه لهذه الزيارة، مشيدًا بالإيجابية التي أحاطت باللقاء، ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق لما فيه خير الجالية اللبنانية ورفع شأنها في دولة قطر.