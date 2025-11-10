living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أخيراً.. أول منخفض جوي سيضرب لبنان: أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد!

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ انه منذ التاسع من الشهر الحالي بدأ منخفض البحر الاحمر بتوسيع سيطرته على شبه الجزيرة العربية، لتنخفض الضغوط الجوية ويضعُف نشاط المرتفع الشبه مداري، يُقابل هذا الوضع انحراف الضغط المرتفع من مصر وليبيا نحو دول المغرب فيتحوّل مسار المرتفع الآزوري نحو شمال غرب اوروبا ووسطها، الامر الذي سيحوّل مجرى المنخفضات الجوّية نحو اليونان وجنوب تركيا وقبرص ولبنان وسوريا وشمال الأردن، فيكون لبنان خلال هذا الاسبوع عُرضة لتقلبات جوية وتحت تأثير ضغط منخفض 1008hpa.

وأضاف انه من المنتظر وصول خيرات الاطلسي التي قد تكون طوفانية مصحوبة بكميّة هائلة من الصواعق وحبات البرد وهبوب رياح قطبية على طبقة 700hpa ما يساهم بتساقط الثلوج فوق 2400 متر ولأول مرة لهذا الموسم، وذلك خلال الايام المقبلة.

وأشار خنيصر إلى انه حتى الساعة، تبدو حركة الضغط المنخفض هي التي ستسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، والرياح الناشطة بين الخميس المقبل ويوم الاثنين الذي يليه، ستكون غربية الى جنوبية غربية تخترق سوريا وفلسطين، وما سيساهم بزيادة نسبة الهطولات هو التيار النفاث ال Jet stream الاوروبي، الذي سيعبر فوق غرب تركيا نزولا الى قبرص ولبنان وساحل سوريا، لذلك تبدو المعاكسات لوضع المنخفض ضعيفة حتى الساعة، الامر الذي يبشر بوصول امطار غزيرة الى طوفانية نحو لبنان وثلوج كثيفة على قمم الجبال.

وعن طقس لبنان خلال اليومين المقبلين، قال خنيصر: "سيكون مشمسا مع رياح جنوبية شرقية ناشطة سترفع درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تتحوّل الى غربية ظهر الثلاثاء وتتجمع سحب رطبة فوق لبنان ستؤدي الى تساقط امطار متفرقة وموحلة بسبب الاجواء المغبرة في الجو، على ان يصل المنخفض بشكل تدريجي يوم الخميس بعد الظهر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout