الطقس يتقلب في هذا اليوم.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض غدا الثلاثاء وفي الأيام المقبلة.



ويتقلب الطقس غدا بعد الظهر ولغاية الخميس مع تساقط أمطار رعدية محلية لتصبح شاملة في عطلة نهاية الأسبوع نتيجة تأثر لبنان بمنخفض جوي جنوب غرب قبرص ويسمر لغاية الاثنين.



ويحمل المنخفض الجوي معه انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطارٍ رعدية تكون غزيرة أحيانا، وثلوجٍ تطال الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 2100 متر، وذلك بين يومي السبت والأحد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س وتنشط في الداخل

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة