الطقس يتقلب في هذا اليوم.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

10
NOVEMBER
2025
يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض غدا الثلاثاء وفي الأيام المقبلة.

ويتقلب الطقس غدا بعد الظهر ولغاية الخميس مع تساقط أمطار رعدية محلية لتصبح شاملة في عطلة نهاية الأسبوع نتيجة تأثر لبنان بمنخفض جوي جنوب غرب قبرص ويسمر لغاية الاثنين. 

ويحمل المنخفض الجوي معه انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطارٍ رعدية تكون غزيرة أحيانا، وثلوجٍ تطال الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 2100 متر، وذلك بين يومي السبت والأحد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س وتنشط في الداخل
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس يتقلب قليلا والجو غائم بالإجمال مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية خصوصا في الشمال وليلا وتشتد في بعض المناطق مع احتمال تساقط البرد. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس متقلب صباحا ومستقر نهارا والجو غائم جزئيا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
(LBCI)
 
 
{{article.title}}
