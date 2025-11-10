living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عكس السير: القوات توزع الأملاك البلدية على أنصارها؛ ٥٠ دولارًا بدل عقار قبالة قصر عدل الجديدة

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عكس السير: يتجاوز ما تفعله القوات اللبنانية في بلدية الجديدة - البوشرية - السد كل حدود المنطق، ويفتح الباب واسعًا أمام التساؤل عمّا إذا كان رئيس الحزب سمير جعجع وقيادة معراب على علمٍ فعليّ بما يجري، أم أنّ ما يُشاع عن «تنظيمٍ حديديّ» ومتابعة جعجع الدقيقة لكل صغيرةٍ وكبيرةٍ ليس سوى وهمٍ.

 

فالأحداث الأخيرة تُسقط ببساطةٍ كل الأقنعة التي أنفقت القوات جهودًا مالية وإعلامية ضخمة لترسيخها، وتعيد إلى الأذهان الشعبية - لا الحزبية - ملامح الحقبة الميليشياوية بكل ما حملته من ممارساتٍ وبشاعات.

 

فبعد انخراط القوات في ائتلافٍ انتخابيٍّ متناقضٍ خلال الانتخابات البلدية الأخيرة للسيطرة على المجلس البلدي لإحدى أكبر وأهم البلدات المسيحية، شرعت بتقديم إغراءات لأعضاء محسوبين على رئيس المجلس أوغست باخوس لاستمالتهم نحو صفّها.

 

ولم تكتفِ بذلك، بل عمدت إلى تعطيل جهاز الشرطة في المدينة عبر حثّ العناصر المحسوبين عليها على الامتناع عن التعاون مع العميد المتقاعد الذي كلّفه باخوس بإدارة الجهاز مؤقتًا، ريثما يُصار إلى تعيينه رسميًّا.


ومع أنّ القوات كانت تعلم أنّ القصر الجمهوري يدعم تعيين هذا العميد تحديدًا في هذا الموقع نظرًا لدور الجديدة وموقعها في قلب المتن الشمالي، كثّفت جهودها لمنع تعيينه، ما أعاد إلى الأذهان مشاكلها التاريخية مع الجيش اللبناني. فإصرارها غير المبرّر على الإمساك بجهاز الشرطة ورفضها تسليمه لضابطٍ متقاعدٍ مشهودٍ له بالكفاءة وحسن الإدارة، لا يُفهَم إلا في سياق حساسيتها المزمنة تجاه المؤسستين العسكرية والرئاسية.


ففي خطوة تنسف كل ما تتغنّى به القوات من شعاراتٍ حول بناء الدولة ومكافحة الفساد، أصرت القوات في الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي على تأجير العقار رقم 1412 العائد لبلدية الجديدة، والمقابل لقصر العدل، للسيد إيلي شمعون مقابل 50 دولارًا شهريًّا فقط، ما يشكّل فضيحة موصوفة تستدعي تدخّلًا عاجلًا من الهيئات الرقابية، إذ لم يشهد تاريخ البلديات اللبنانية حالة مماثلة من استباحة الأملاك العامة بهذه الوقاحة.


يُذكر أن مسؤول القوات اللبنانية في الجديدة ميشال الجمال – الذي بدّل ولاءه بعد الانتخابات من باخوس إلى القوات – هو من تولّى الاتصال بأعضاء المجلس وجمع تواقيعهم لتغطية هذه المخالفة الفاضحة.


والأخطر في هذه الخطوة أنها لا تسيء فقط إلى صورة القوات اللبنانية وشعاراتها المعلنة حول النزاهة ومكافحة الفساد، بل تهدد علاقتها بجمهورها نفسه. فالمئات من المؤيدين للحزب يعتبرون أنفسهم أحقّ من شمعون بهذه الأرض، والمئات من الشباب يحلمون بالحصول على قطعة صغيرة من الأملاك البلدية بسعرٍ رمزيٍّ لإقامة كشكٍ أو مشروعٍ صغيرٍ يوفّر لهم مصدر رزق. غير أنّ القوات، بدل أن تنظّم عملية الانتفاع من الأملاك العامة بما يخدم المواطنين والبلدية معًا، آثرت - وبكل استخفاف - أن تفتح دكانًا بلا مبرر، لتقدّم مثالًا صارخًا على ازدواجية الخطاب والممارسة.


وكانت المحامية ماريان شهاب الراعي قدّمت إخبارًا إلى وزارة الداخلية والبلديات حول قرارٍ البلدية المتعلّق بتأجير العقار، فردّت البلدية ببيان معيب اتهمت فيه الراعي بالتحرك بدوافع كيدية، واصفة الإخبار بأنه مسيّس وشخصي. من جهتها، ردّت الراعي على الرد، مؤكدةً أنّ الإخبار قُدِّم وفق الأصول، وأنّ ما صدر عن البلدية يهدف إلى تحويل قضية قانونية إلى مواجهة شخصية للتغطية على مخالفة واضحة.

 

وأوضحت أنّ الإخبار ليس شكوى، بل إجراء رقابي مشروع يهدف للتحقق من سلامة القرارات، مشيرة إلى أنّ تبرير الإيجار من دون مزايدة بحجّة صِغر المساحة غير دقيق قانونيًا، خصوصًا أنّ العقار يقع في منطقة تجارية ويُستخدم لنشاطٍ ربحي، ما يُحتّم المزايدة العلنية حفاظًا على المال العام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout