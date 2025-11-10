البناء: قرار ضمني بالتمديد للمجلس النيابي؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بالتوازي تحوّل إقرار الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية، إلى مدخل لأزمة سياسية ونيابية، حيث قال النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، إننا نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض، ولكن الواجب يتطلب منا أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب أن يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل أو الخارج، ونقول إن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وإيمان وإخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصاراً تلو الانتصار».

وتعتقد مصادر متابعة للملف أن الحكومة كانت تعلم موقف رئيس المجلس النيابي من خلال المفاوضات التي سبقت إقرار المشروع ما يطرح علامات استفهام حول وجود قرار ضمني بالتمديد للمجلس النيابي لدى قوى الأغلبية الحكوميّة يمكن لطلب تعديل طريقة انتخاب المغتربين أن تفتح الباب إليه.