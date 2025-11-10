البناء: قائد الجيش فرض مناخاً جديداً... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في لبنان، مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وتزايد الضغوط لجذب لبنان إلى التفاوض المباشر مع كيان الاحتلال، فرض كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناخاً جديداً على النقاش الداخلي، مع دعوته الحكومة إلى تعليق عمليات حصر السلاح جنوب الليطاني التي ينفذها الجيش إلى حين توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجاء كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يقدّم دعماً معنوياً لكلام قائد الجيش بكلامه عن التفاوض كخيار للدولة اللبنانية يصطدم بإصرار «إسرائيل» على مواصلة الاعتداءات، التي لا يمكن أن تجري المفاوضات في ظلها.