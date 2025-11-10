الشرق الأوسط السعودية: واشنطن ترصد تدفق مليار دولار من إيران إلى حزب الله

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي إن بلاده رصدت تدفق مليار دولار من إيران إلى «حزب الله» في لبنان منذ مطلع عام 2025.

وأضاف هيرلي قبل ساعات من وصوله إلى بيروت على رأس وفد من «الخزانة» الأميركية، ضمن جولة إقليمية له، أن الولايات المتحدة «تسعى إلى الاستفادة من فرصة سانحة في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن (حزب الله) والضغط عليه لإلقاء سلاحه».

وفيما تتكثف الضغوط المالية والعسكرية على «حزب الله»، كشف مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان أعد جواباً على الأفكار التي طرحها مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مفاده أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يطبَّق بحذافيره من جانب لبنان، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بامتناعها عن تنفيذه، ولا حاجة للتوصل إلى اتفاق جديد.

وأكد المصدر أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير هو من تولى، بتكليف من المعنيين، نقل الموقف اللبناني إلى اللواء رشاد.