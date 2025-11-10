عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 تشرين الثاني 2025

النهار: لبنان عند مفترق الاحتدام بين الوساطات والتصعيد... وفد أميركي في بيروت لمكافحة تمويل "الحزب"
الأخبار: عمليات نهب بإشراف دولي في وزارة الطاقة
ضغوط مالية تتزامن مع التهويل بالحرب
القاهرة: أي مهل لنزع السلاح غير منطقية
مستوطنو الضفة: قتل الفلسطنيين هدفنا
الجمهورية: تحرّك أميركي لمحاصرة الحزب ماليًا وسلاحيًا
غموض خطير يهدد بتصعيد بشأن النووي الإيراني
الديار: عون لوفد الخزانة الأميركيّة: لبنان يُطبّق بصرامة إجـراءات منـع تبييـض الأموال
حزب الله يُنبّه: هناك من يجرّنا الى «مشكل» لبناني داخلي
اللواء: الوفد الأميركي: مليار دولار لحزب الله ويجب إبعاد إيران
سلام: نعمل ليل نهار لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولا أريد العودة إلى تجربة «الترويكا»
البناء: واشنطن: فشل التسوية لإقرار قوانين تنهي الإغلاق الحكومي والمفاوضات مستمرة | الشرع من واشنطن: اتفاق سوري إسرائيلي أم الانضمام إلى التحالف ضد داعش؟ | معركة قانون الانتخابات تتصاعد بعد موقف الحكومة ورياح التمديد تهبّ مجدداً!
l'orient le jour: Washington et la lutte contre le « terrorisme » : un partenariat avec Chareh et un encerclement du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: ضغط مالي أميركي تزامناً مع الضربات الإسرائيلية المستمرة
الشرق الأوسط السعودية: تحركات حثيثة لتثبيت «اتفاق غزة» وحل أزمة المسلّحين العالقين
ويتكوف يزور إسرائيل... ومصر وقطر تناقشان صلاحيات القوات الدولية