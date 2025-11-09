خاص - لماذا تبدو الحرب بين إسرائيل وحزب الله مستبعدة في الوقت الراهن؟

A + A -

يرجّح مصدر سياسي ألا تكون الحرب بين إسرائيل وحزب الله وشيكة، إذ تبدو تل أبيب وفق قراءته راضية عن الوضع القائم في جنوب لبنان بعد أن فرضت السيطرة على الأرض والجو هناك، ونجحت بدعم أميركي في تقليص دور الرقابة الدولية مع اقتراب إنهاء مهمة قوات الأمم المتحدة في المنطقة. هذا الواقع يمنحها نفوذا واسعا من دون الحاجة إلى مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى نتائج عكسية. كما أن الجيش الإسرائيلي يواجه إنهاكا كبيرا بسبب عملياته الطويلة في غزة، ما يجعل فكرة فتح جبهة جديدة غير جذّابة في الوقت الحالي، خاصة أن أي توغل بري واسع في لبنان قد يعيد إحياء نفوذ حزب الله بدلًا من تقويضه.

من جهة أخرى، تبدو الظروف الإقليمية والدولية غير مؤاتية لتصعيد جديد. فالإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب، بحسب المصدر نفسه تفضّل الحفاظ على الهدوء بعد فرضها وقفًا لإطلاق النار في غزة، ولا ترغب في حرب جديدة قبل أن تتضح معالم استراتيجيتها في الشرق الأوسط.

أما حزب الله، فمن جهته فقد الكثير من قدراته السياسية والعسكرية بعد تراجع النفوذ الإيراني في سورية وتزايد معارضته داخل لبنان، يقول المصدر نفسه،وبالرغم من امتلاكه ترسانة صاروخية، فإن استخدامها سيعرّض لبنان لدمار واسع من دون مكاسب استراتيجية. لذلك، تبدو إسرائيل في موقع مريح حاليا، تراقب تحركات إيران وتؤجل أي مواجهة مباشرة مع الحزب إلى أجل غير معلوم.