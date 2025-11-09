توقيف شخص في الجنوب... إليكم ما عثرت عليه قوى الأمن داخل سيارته ومنزله (صورة)

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



في إطار الجهود اليومية التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم المختلفة وتوقيف مرتكبيها في المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي في بلدة الطيبة / مرجعيون، المشتبه به:

م. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)

على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود.

جاء توقيفه على خلفية سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة شركة كهرباء لبنان، وجرم مخدرات، حيث عُثر بحوزته على ثلاث طبات كريستال فارغة.

كما تم العثور على أسلاك كهربائية داخل السيارة.

بتفتيش منزله عثر على كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية، وأدوات مخصصة لعمليات السرقة.

سلم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.