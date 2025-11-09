living cost indicators
منافسة شرسة في انتخابات محامي الشمال...فوز المحامي مروان ضاهر برئاسة النقابة وعضوية نبهان حداد

9
NOVEMBER
2025
انتهت في طرابلس انتخابات نقابة محامي الشمال، فاز فيها المرشح مروان ضاهر إلى مركز نقيب المحامين في الشمال، والمدعوم من التيار الوطني الحر والمستقبل والمردة وفيصل كرامي  ب ٨٧٤ صوتاً مقابل ٥١٥ لشوقي ساسين المدعوم من القوات اللبنانية واشرف ريفي و"حركة الإستقلال" والجماعة الاسلامية.

واعلن النتيجة النقيب المنتهية ولايته سامي الحسن، الذي شدد على العمل لتحقيق لعدالة ومواجهة الفساد.

وقلد الحسن الضاهر وسام النقابة، والقى ضاهر كلمة قال فيها : "اليوم نسجل معا صفحة جديدة في تاريخ نقابتنا بعد معركة راقية تميزت بروح الديموقراطية والاحترام، ونحتفل بالنصر للنقابة بأكملها واشكركم جميعا وأشكر كل من آمن ودعم، ثقتكم امانة ووسام اعتز به ما حييت".

اضاف: "غدا يوم آخر ، يبدأ العمل الجاد ويدي ممدودة الى جميع الزملاء والزميلات، ومكتب النقابة سيكون مرجعا لكل المحامين، لن يخفى فيه اي صوت يحمل مطلبا محقا، وصوت النقيب سيبقى الصدى لصوت كل محام وعنوانا للكرامة".

وختم: "النصر بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والاخلاص، حتى نرتقي الى مكانة تليق بتاريخنا ونقابتنا لننطلق من اجل الحق والحقيقة، ونحمل دوما ضميرا حيا للحرية والعدالة".

