هل اقتربت ساعة الصّفر؟

A + A -

بينما لا تزال تتوالى المواقف المنددة بالكتاب المفتوح الذي وجهه "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة، واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني جنوبًا وبقاعًا السبت، مهدّدة بتوسيع رقعة الاعتداءات.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ إسرائيل أبلغت واشنطن بأن "حزب الله" جنّد في الأشهر الماضية آلاف المقاتلين الجدد، وأعاد تأهيل منصات إطلاق الصواريخ المدمَّرة خلال الحرب الأخيرة، وهرّب مئات الصواريخ من سوريا، وقد طلبت تل أبيب من واشنطن توجيه رسالة تحذير إلى الجيش اللبناني، مفادها بأنّه إذا لم يتحرّك بشكل كاف ضد "الحزب"، فإن الهجمات الإسرائيلية ستتعاظم، وفق ما نقلت "نداء الوطن".

وجاء هذا الموقف، بعد استهدافات جديدة طالت سيارات في كل من راشيا الوادي وبرعشيت وبنت جبيل، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، بينهم شقيقان، وإصابة 11 شخصًا.