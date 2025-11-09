عناوين الصحف ليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025

A+
A-
النهار: المخاوف والاحتقانات إلى ازدياد... ووساطة القاهرة تُسابق التصعيد
الديار: مُبادرة القاهرة تترنّح بين تشدّد «تل أبيب» وتصلّب بيروت
واشنطن ترفع سقف المواجهة الماليّة في لبنان
مُناورة للجيش في الناقورة...«رسالة بالنار» في وجه الإحتلال
الأنباء الكويتية: تحضيرات لقوة متعددة الجنسيات تخلف «اليونيفيل»
تصعيد لا يبلغ الحرب وترقّب لموقف بري من تعديل قانون الانتخابات
الشرق الأوسط السعودية: لبنان: تغيير في قواعد الاشتباك الإسرائيلية... وإسقاط قاعدة «تحييد المدنيين»
امتداد لمسار تصاعدي... وتوقعات بتكثيف الضربات في المرحلة المقبلة