عناوين الصحف ليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025

النهار: المخاوف والاحتقانات إلى ازدياد... ووساطة القاهرة تُسابق التصعيد

الديار: مُبادرة القاهرة تترنّح بين تشدّد «تل أبيب» وتصلّب بيروت

واشنطن ترفع سقف المواجهة الماليّة في لبنان

مُناورة للجيش في الناقورة...«رسالة بالنار» في وجه الإحتلال

الأنباء الكويتية: تحضيرات لقوة متعددة الجنسيات تخلف «اليونيفيل»

تصعيد لا يبلغ الحرب وترقّب لموقف بري من تعديل قانون الانتخابات

الشرق الأوسط السعودية: لبنان: تغيير في قواعد الاشتباك الإسرائيلية... وإسقاط قاعدة «تحييد المدنيين»

امتداد لمسار تصاعدي... وتوقعات بتكثيف الضربات في المرحلة المقبلة