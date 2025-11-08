living cost indicators
بشرى للمودعين من لجنة الرقابة على المصارف: وداعاً للعمولات غير المبررة والتي تفرضها المصارف فرضاً تعسفياً على الحسابات

8
NOVEMBER
2025
كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس عبر حسابه على فيسبوك:

"‏بات لا يحقّ للمصارف أن تفرض على الودائع رسوماً أو عمولات جديدة، ولا أن ترفع الرسوم القديمة. المرجع هو ما كان معمولاً به قبل 31 تشرين الأول 2019.
‏إذا كان لديكِ حساب قديم أو غير متحرّك، فلا يجوز للمصرف أن يعتبره “راكداً” ويبدأ بقطع رسوم من دون أن يحاول التواصل معك أولاً بعدة وسائل.
‏التعميم يطلب من المصارف إعادة تفعيل الحسابات التي كانت مُصنّفة راكدة قبل 31/10/2019 خلال شهر، ومن دون أن يُطلب من صاحب الحساب الحضور إلى المصرف.
‏كل مصرف مُلزَم فوراً بنشر لائحة واضحة بجميع الرسوم والعمولات في الفروع وعلى موقعه الإلكتروني بصيغة يمكن تنزيلها، حتى يعرف الزبون ماذا يُستوفى منه.
‏اذا لاحظ المودِع رسماً لم يكن موجوداً قبل 2019، أو زيادة غير مبرّرة، يمكنه الاحتجاج لدى المصرف استناداً إلى هذا التعميم.
‏هذه الخطوة لا تحلّ أزمة الودائع، لكنها تمنع استنزاف الحسابات برسوم مبالغ فيها، وتُلزم المصارف بمزيد من الشفافية."

اضغط هنا للاطلاع على التعميم: الصفحة الأولى الصفحة الثانية

{{article.title}}
