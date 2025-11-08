living cost indicators
قوى الامن: مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدّرات وتوقيف متورّطين فيها

8
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج وتخزين المواد المخدّرة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان / وحدة الشرطة القضائية حول وجود شقّة في محلة المعمورة يشتبه في استخدامها لتخزين المخدّرات.
على الفور، قامت قوة من المكتب برصد الشقّة ومراقبتها بدقة، وبنتيجة المتابعة، نفّذت عملية المداهمة وأوقفت كلًّا من اللبنانيين:
– م. ع. (مواليد 1998)
– م. م. (مواليد 1964)
– م. ع. (مواليد 1996)
خلال التفتيش، تم ضبط: مسدس حربي، كمية كبيرة من المواد المخدّرة داخل الغرفة التي كان بداخلها م. م.، وهي كالتالي:
34 كيس ماريجوانا.
440 حبة كوكايين بأحجام وأنواع مختلفة.
6.5 كلغ من مادة حشيشة الكيف.
ميزانان إلكترونيان خاصان بوزن المخدرات.
6 هواتف خلوية.
5 مطاحن ماريجوانا.
مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.
كما تم توقيف المدعو:
– أ. ز. (مواليد 1982، لبناني)، وبالاستعلام عنه تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم تعاطي المخدّرات.
كما تم ضبط:
دراجة آلية من نوع GR، لون أسود.
سيارة من نوع “جيب راف 4″، لون أسود.
سيارة من نوع “سيات”، لون كحلي.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص" .

{{article.title}}
